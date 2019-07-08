Экстренно вернувшийся в Москву самолет Utair благополучно сел во Внуково
Самолет развернулся в небе над Латвией после того, как на его борту сработал датчик системы кондиционирования.
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании UTair, вылетевший в понедельник, 8 июля из Москвы в Берлин, вернулся обратно.
Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково, никто не пострадал. Лайнер развернулся недалеко от литовского города Каунас и полетел обратно, в Москву, после того, как на его борту сработал датчик системы кондиционирования.
Экипаж предупредил о чрезвычайном происшествии диспетчерские службы и вернулся в место вылета. Во Внуково самолет был в районе 14.00 по московскому времени.