Экстренно вернувшийся в Москву самолет Utair благополучно сел во Внуково

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании UTair, вылетевший в понедельник, 8 июля из Москвы в Берлин, вернулся обратно.

Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково, никто не пострадал. Лайнер развернулся недалеко от литовского города Каунас и полетел обратно, в Москву, после того, как на его борту сработал датчик системы кондиционирования.

Экипаж предупредил о чрезвычайном происшествии диспетчерские службы и вернулся в место вылета. Во Внуково самолет был в районе 14.00 по московскому времени.