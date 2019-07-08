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Специалисты войск РХБЗ обрабатывают важные объекты в затопленном Тулуне

Константин Исаев
13:17 08.07.2019
Химики распыляют 5-процентный раствор хлорной извести. Особое внимание специалисты уделяют стыкам и соединениям труб.
© Видео: ТРК "Звезда"

В затопленном городе Тулуне военные химики начали обеззараживать важные объекты. Главная задача - не допустить заражения воды и почвы. В ходе паводка пострадал местный водозабор, поэтому насосная станция - первая в очереди на химобработку.

«По всем взятым на анализ пробам, никаких возбудителей заболеваний не было обнаружено, тем не менее, идет тщательная обработка всего оборудования станции, химики распыляют 5-процентный раствор хлорной извести, особое внимание уделяется стыкам и соединениям труб», - рассказал корреспондент «Звезды» Константин Исаев, который работает в пострадавшем населенном пункте.

В Тулуне активно работают и тыловики - за неделю они раздали пострадавшим от стихии жителям почти тысячу тонн питьевой воды. В операции задействованы уникальные армейские станции очистки «Гигиена», они позволяют разливать воду по бутылкам прямо на месте.

Для того, чтобы переправить специальную технику через реку, были привлечены понтонеры. Плавающие транспортеры идеально подходят для перевозки грузовиков. Автовышку переправили на другой берег за считанные минуты.

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