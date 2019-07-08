Микрофон вместо оружия: Сигал споет дуэтом с Лепсом
О предстоящей коллаборации звезд Голливуда и российской эстрады сообщил Григорий Лепс.
© Фото: gvleps Instagram
Григорий Лепс сообщил о готовящемся дуэте с голливудским актером Стивеном Сигалом.
«Идёт запись произведений на фестиваль «Жара» с другом». – написал он на своей странице в Instagram.
Поклонники такой новостью остались довольны.
«Сигал это круто. Лепс ещё круче!!!!», - написал Денис Осадчий (zloyosa757).
«Жду в Анапе с нетерпением», - отреагировала Надежда Сизова. (sizova2824).
Отметим, что это не первое музыкальное сотрудничество актера с российскими музыкантами. Ранее он уже спел дуэтом с Эмином Агаларовым.