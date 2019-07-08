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Опубликован рейтинг лучших городов России для иностранных туристов

Александра Арсентьева
13:51 08.07.2019
Эксперты провели опрос среди 34 тысяч пользователей Aviasales.
Опубликован рейтинг лучших городов России для иностранных туристов
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Петербург возглавил рейтинг лучших городов России, с которых иностранцам стоит начать знакомство со страной. Об этом говорится в пресс-релизе Aviasales, который поступил в распоряжение «Звезды».

Эксперты провели опрос среди 34 тысяч пользователей сервиса и заявили, что чаще всего россияне советуют посетить Петербург иностранным путешественникам. 56% респондентов отдали за него свои голоса. Отмечается, что в Северную столицу приезжают туристы из Италии, Германии, Казахстана, Молдавии, Грузии, Белоруссии и Армении.

Москва заняла в рейтинге второе место - за нее свои голоса отдали 32% респондентов. По информации агрегатора, столицу чаще всего выбирают для путешествий туристы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Армении, Чехии, Германии и Израиля.

На третьей строчке расположилась Казань, за нее проголосовали 7% опрошенных. В столицу Татарстана чаще всего приезжают туристы из Казахстана, Белоруссии, Британии, Германии, Чехии и ОАЭ.

За Сочи свои голоса отдали 5% респондентов. По мнению жителей России, здесь иностранным туристам стоит ознакомиться с олимпийскими объектами, посетить Красную Поляну и увидеть черноморские закаты. Чаще всего Сочи выбирают для поездок путешественники из Белоруссии, Израиля, Армении, Грузии, Казахстана, Германии и Турции.

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