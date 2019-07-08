«Говорить никогда не вредно»: Киселев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной

Телемост между Украиной и Россией был бы прекрасным шансом для разговора простых людей. Такое мнение выразил заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Дмитрий Киселев в разговоре со «Звездой».

«Я считаю, что говорить никогда не вредно. Говорили даже во времена холодной войны с Соединенными Штатами. Говорит даже Трамп с Ким Чен Ыном, Северной Кореей. Разница уж точно больше между Америкой и Северной Кореей, чем между Украиной и Россией», - уверен Киселев.

По его мнению, угрозы исходят от тех людей, кому нечего сказать и кто умеет только «размахивать дубинкой, орать, поджигать телевизионные студии и вламываться в редакции».

«К сожалению, это агрессивное меньшинство сейчас на Украине рулит. И ни к чему хорошему Украина под руководством этих людей не причалит. Очень жаль», - добавил Киселев.

Телемост «Надо поговорить» должны были провести телеканалы «Россия-1» и NewsOne. В адрес журналистов последнего начали поступать угрозы. Телемарафон из-за этого решили отменить.