Вылетевший в Берлин самолет Utair экстренно возвращается в Москву

В столичный аэропорт Внуково возвращается Boeing 737 авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы в Берлин в районе 12 утра по московскому времени.

Пассажирский лайнер подал сигнал об аварийной ситуации. В пресс-службе перевозчика сообщили «Звезде», что на борту самолета сработал датчик системы кондиционирования, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По данным Flightradar, борт развернулся в небе над Литвой недалеко от города Каунас и направился в обратную сторону. Воздушное судно сейчас летит над Подольском, самолет снижается.

По последним данным Boeing 737 благополучно приземлился во Внуково.