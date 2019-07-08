NewsOne отменил телемарафон «Надо поговорить» из-за угроз физической расправы

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить» из-за начавшихся угроз физической расправы в адрес журналистов и их близких.

«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», - сообщается на сайте телеканала.

Ранее планировалось, что состоится телемост между жителями Украины и России. Вести его должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.