Путин предложил Нетаньяху принять участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы
Президент России пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в 2020 году.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить столицу и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Приглашение прозвучало в рамках телефонного разговора, который состоялся 8 июля. Отмечается, что он был инициирован израильской стороной.
Кроме того, в процессе беседы Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.
Ранее Владимир Путин пригласил посетить мероприятия в честь 75-летия Победы президента США Дональда Трампа. В ответ политик обещал «серьезно подумать».