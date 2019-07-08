История ялтинского «Хатико»: пес 9 лет ждет хозяина у моря и подпевает трубачу

На набережной Ялты уже девять лет подряд играет на трубе музыкант Виктор, а ему «подпевает» овчарка по кличке Мухтар. Люди, проходя мимо, умиляются такому необычному дуэту.

Прохожие снимают происходящее на камеру мобильного телефона, некоторые кидают в футляр трубачу монеты или купюры.

В свободное от выступлений время Мухтар купается в море, играет с прохожими. По вечерам, когда музыкант заканчивает работу, четвероногий друг провожает его домой.

Мало кто знает историю дружбы трубача и собаки. Мухтар не всегда был бродячим. Девять лет назад у собаки был владелец. По одной из версий, он работал спасателем и трагически погиб. С тех пор каждый день «ялтинский Хатико» приходит на набережную, надеясь дождаться хозяина.

Однажды овчарка подошла к Виктору, села рядом с ним и стала в унисон подвывать. Так и образовался коллектив. А в перерывах между выступлениями пес то грустно смотрит по сторонам, то вглядывается в даль, продолжая надеяться, что его хозяин вернется.