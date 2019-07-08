В ЛНР рассказали о «демонстративных обстрелах» ВСУ во время визита Зеленского и Туска
Украинские военные намеренно обстреляли Первомайск в знак протеста против новоизбранного президента Зеленского.
© Фото: Минобороны Украины, facebook
ВСУ обстреляли населенный пункт Первомайск во время визита ЛНР президентом Украины Владимира Зеленского и главой Европейского совета Дональда Туска.
«Командование ВСУ продолжает дискредитировать президента Зеленского в глазах лидеров западных государств, демонстративно ведя обстрелы населенных пунктов», - рассказали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Республики.
Отмечается, что ВСУ используют оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
В результате атаки один жилой дом был поврежден, а также наблюдаются неполадки в работе линии электропередач.
Как добавили в ЛНР, факт обстрела был задокументирован, а все материалы переданы международным организациям для принятия решения по данному вопросу.