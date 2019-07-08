Украинский канал могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией

Украинскому телеканалу NewsOne пригрозили лишением лицензии из-за телемоста, который они планируют организовать совместно с каналом «Россия-1». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Викторию Сюмар.

С помощью телемоста смогут пообщаться между собой жители России и Украины, мероприятие продлится два часа.

Ранее политики Украины стали негативно высказываться о проведении мероприятия.

Так, например, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал главу Украины Владимира Зеленского принять меры, «чтобы не допускать влияния Москвы на информационное поле Украины».