Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии рассказала о состоянии семилетней Аиши

Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева рассказала о состоянии семилетней Аиши Ажиговой, которую перевезли на лечение в Москву.

«Аиша стабильно в тяжелом состоянии, на данный момент находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтоб нашей малышке сохранить руку! Как только будет новая информация о состоянии девочки обязательно опубликую», - написала Чахкиева на своей странице в Instagram.

Избитая девочка поступила 4 июля в детскую клиническую больницу в Назрани с тяжкими телесными повреждениями, но потом была переведена в Москву. Сейчас ей занимаются в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

СК РФ по факту нанесения тяжких телесных повреждений завел уголовное дело. Главная подозреваемая по делу - тетя ребенка - задержана.

В НИИ детской хирургии ранее рассказали, как оказать помощь Аише. Можно сделать пожертвование через благотворительный фонд или оставить для девочки подарок в медучреждении.