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В Кремле отреагировали на оскорбления в адрес Путина в грузинском телеэфире

Татьяна Полуказакова
12:50 08.07.2019
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, подобные оскорбления в адрес России и президента неприемлемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

В Кремле назвали неприемлемыми оскорбления властей России на грузинских телеканалах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это «большой позор для грузин».

«Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», - заявил Песков.

Он добавил, что такого рода инциденты, даже спровоцированные желающими осложнить российско-грузинские отношения или являющиеся последствием «абсолютного безумия», не достойны грузинского народа.

По его словам, в Кремле считают русофобские выходки в Грузии последствием «нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков».

В воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире своей авторской программы оскорблял президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Такое поведение осудили власти Грузии. Кроме того, это вызвало протесты среди местных жителей.

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