Где и за сколько: в Минпромторге назвали стоимость лимузина Aurus

Стоимость машины Aurus Senat в розничной продаже будет составлять около 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минпромторг.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», - рассказали в ведомстве.

В мае прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что цена серийных автомобилей проекта «Кортеж» будет составлять свыше 10 миллионов рублей. По его словам, машина «точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley», но дороже самого базового Mercedes S-класса.

Также Мантуров рассказал, что салон Aurus в Москве откроется уже в 2019 году.

«Я думаю, до августа шоурум будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете», - заявил он.

Как заявил министр, в этом году из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража главы государства планируется продать не более пяти-шести машин Aurus.

Также Мантуров рассказал, что в настоящее время ездит на Aurus и вносит некоторые предложения по доработке автомобиля. Он отметил, что на машины имеется спрос среди клиентов из-за рубежа.

«У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко: он спрашивал, когда можно купить машину», - заявил Мантуров, отметив, что интерес к седану также проявляют и заказчики с Ближнего Востока.

Напомним, первый автомобиль из проекта «Кортеж» - лимузин Aurus - показали 7 мая прошлого года на инаугурации российского президента.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимиру Путину лимузин понравился, и он будет использовать его в деловых поездках.