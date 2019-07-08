Зеленский предложил встречу с Путиным, Трампом, Меркель, Мэй и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать в Минске его совместную встречу с Владимиром Путиным и рядом других иностранных лидеров.

На встрече, как предлагает Зеленский, должны обсуждаться вопросы Крыма и ситуации в Донбассе. Помимо него самого и Путина, по мнению украинского лидера, на саммите должны присутствовать Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.

В Кремле пообещали рассмотреть данную инициативу президента Украины, но, как сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пока Москва не готова дать ответ.

«Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается», - констатировал он.

Вместе с тем Песков пообещал, что новая инициатива «безусловно будет рассмотрена».