«Нарушил нормы журналистики»: Соловьев прокомментировал брань телеведущего «Рустави 2»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обрушившегося с нецензурной бранью в адрес президента РФ Владимира Путина.

«То, что совершил этот человек, наверное, проходит по какой-нибудь статье уголовного или административного кодекса Грузии. Его трудно назвать журналистом, это какой-то отморозок, может, у которого не выдержали нервы», - считает Соловьев. «Журналист не имеет права себя так вести, он нарушил все возможные этические нормы журналистики и все возможные человеческие этические нормы, поэтому не случайно сейчас перед зданием "Рустави 2" стоят вменяемые люди, граждане Грузии, которые требуют эту станцию закрыть, потому что это нарушение всех человеческих норм», - добавил он.

Соловьев не исключил, что Габуния может быть уволен, а также предположил, что какие-то изменения произойдут в руководстве компании «Рустави 2».

В воскресенье вечером, 7 июля, Георгий Габуния перед началом авторской программы "P.S" несколько раз оскорбил российского президента, используя ненормативную лексику.

Поведение журналиста спровоцировало волну протестов. Демонстранты вышли к зданию телеканала с требованием закрыть вещание и уволить ведущего.

Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия публично извинился за произошедшее и подчеркнул, что поступок Габунии является неприемлемым для телеканала. Он пообещал принять решение в отношении журналиста.