Российские инспекторы осмотрят военный объект в Словении

Группа российских инспекторов посетит военный объект в Словении в рамках Венского документа девятого июля.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, визит продлится один день - он организован для проверки данных о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Напомним, Венский документ 2011 года учитывает обмен информацией о военных силах и бюджетах, а также об оборонном планировании. Государства ОБСЕ также сообщают друг другу об определенных видах военной деятельности, зовут наблюдателей и организовывают инспекции. Документ направлен на укрепление доверия и безопасности между странами-участницами.