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В НИИ детской хирургии рассказали, как оказать помощь девочке из Ингушетии

Татьяна Полуказакова
12:33 08.07.2019
Все желающие могут помочь Аише Ажиговой, сделав перевод через благотворительный фонд или оставив подарок в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В НИИ детской хирургии рассказали, как оказать помощь девочке из Ингушетии
© Фото: Евгений Самарин, mos.ru

Все желающие могут сделать для девочки пожертвования для Аиши Ажиговой, семилетней девочки из Ингушетии, которую доставили в Москву с тяжкими телесными повреждениями. Реквизиты Благотворительного фонда содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями указаны на сайте НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Кроме того, девочке можно передать подарки в НИИ детской хирургии.

«Оставить подарок можно на посту охраны НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. После необходимой проверки сотрудники института передадут все вещи малышке», - говорится на сайте НИИ.

Семилетнюю Аишу доставили в детскую клиническую больницу в Назрани 4 июля. Там ей провели операцию, после чего было принято решение перевести ребенка в Москву. Сейчас ей занимаются в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова ранее рассказала о здоровье девочки. По ее словам, позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений ребенку СК РФ возбудил уголовное дело. Была задержана тетя девочки. 35-летняя жительница города Сунжа является главной подозреваемой по делу.

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