«Плоть от плоти тех, кто штурмовал парламент»: депутат ГД о выходке журналиста «Рустави 2»

Депутат Госдумы Константин Затулин, высказываясь о митингах, проходящих в Грузии перед зданием «Рустави 2» и поведении журналиста телеканала, выразил мнение, что возникшая история является стандартной для определенной части грузинского общества и для практики грузинско-российских отношений.

«Нестандартным является тот факт, что эта история встретила сопротивление, в том числе со стороны официальных властей, которые сделали по этому поводу заявление: президент, который отличился ранее антироссийскими высказываниями, премьер, который вторил ей в период конфликта из-за межпарламентской ассамблеи православия», - сказал Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре со «Звездой».

Кроме того, он отметил, что «Рустави 2» является оппозиционной компанией, а также подчеркнул отсутствие сомнений в том, что телеканал сознательно использует и ненормативную лексику, и оскорбления в адрес России.

«Почему власти в этом случае не пошли на поводу? Я думаю, что они таким образом пытаются загладить свою вину за предшествующий эпизод, когда они практически солидаризировались с позицией ее антироссийских действий и высказываний. <…> Я думаю, что этого крайне недостаточно, если иметь в виду необходимость снятия этих ограничительных мер, которые были введены Российской Федерацией», - заявил Затулин.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что одним таким осуждением проблему «антироссийского синдрома» в Грузии не решить.

Ранее журналист телеканала «Рустави 2» позволил себе оскорбительные высказывания в эфире в адрес Владимира Путина. В знак протеста перед зданием телекомпании жители организовали митинг.