В администрации Карпинска прокомментировали инцидент с ребенком, которого накормили едой с пола

В отделе образования города Карпинск прокомментировали инцидент, который произошел в детском саду «Золотая рыбка». По словам родителей, которые приводит «Вечерний Карпинск», ребенок споткнулся и уронил на пол макароны и котлету, а воспитатель заставила их есть. И.о. начальника отдела образования администрации города Карпинск Лидия Евсеева заявила «Звезде», что в местном СМИ была выложена не совсем достоверная информация.

«То, что ребенок запнулся и порция упала - это достоверный факт. Я думаю, что это может быть в любом случае. Это не такой уж из ряда вон выходящий случай. Со слов воспитателя, никто не заставлял ребенка есть эту еду и что там не упало на пол. И никакой грязной котлеты не было. Никто не принуждал ребенка. У нас это очень строго контролируется. А то, что ребенок рассказал со слов родителей, у нас были приняты меры в том отношении, чтобы воспитатель контролировал, во-первых, были убраны все опасные предметы, чтобы не было таких ситуаций, что ребенок может запнуться, а порция упасть», - прокомментировала инцидент Лидия Евсеева.

По ее словам, не может быть такого, чтобы ребенка в детском саду принуждали есть грязную еду.

«Что значит грязные макароны? У нас идет санобработка постоянная помещений детского сада», - добавила Евсеева.

Она добавила, что с воспитателем была проведена беседа, а саму ситуацию раздули родители.