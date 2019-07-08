«Гнусно, омерзительно» - в Союзе журналистов России осудили поведение телеведущего «Рустави 2»

Российские журналисты осудили провокационное поведение ведущего программы "P.S" Георгия Габуния, который в эфире телеканала «Рустави 2» позволил себе нецензурную брань и личностные оскорбления российского президента Владимира Путина.

Так, секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что подобные поступки не имеют отношения к журналистике.

«Это непрофессионально, гнусно, омерзительно. Как еще охарактеризовать слова человека, который так себя ведет, при этом пользуясь эфиром?» - приводит его слова РИА Новости.

В воскресенье вечером, 7 июля, Георгий Габуния начал свою авторскую программу с того, что обрушился с нецензурной бранью в адрес Путина. В течение полутора минут он на русском языке оскорблял российского президента, не стесняясь в выражениях.

Неэтичное поведение журналиста спровоцировало протесты в Тбилиси. В ночь на 8 июля демонстранты столпились у стен телекомпании, угрожали ворваться внутрь и бросали в здание различные предметы.

Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия в эфире специального выпуска программы «Акценты недели» извинился за произошедшее. Он заявил, что поступок Габуния категорически неприемлем для канала и пообещал принять соответствующее решение в отношении журналиста.