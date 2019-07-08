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«Шокирует сам факт»: ребенка накормили упавшей на пол едой в детсаду на Урале

Татьяна Полуказакова
11:22 08.07.2019
Воспитатель принесла извинения родителям ребенка. Ей также было вынесено замечание.
«Шокирует сам факт»: ребенка накормили упавшей на пол едой в детсаду на Урале
© Фото: UralskiSlon, wikimapia.org

Воспитатель в детском саду «Золотая рыбка» города Карпинск заставляла ребенка есть еду, упавшую на пол. Об этом со ссылкой на родителей сообщил «Вечерний Карпинск».

«Ребенок рассказал, что на обеде, съев суп, пошел за вторым блюдом, а когда шел обратно, то споткнулся о стул и уронил тарелку», - объясняют родители.

По их словам, воспитатель собрала упавшие макароны и котлету с пола и заставила ребенка их есть.

«Ребенок съел котлету, а макароны не стал, так как они были грязные. Как я понимаю, и котлета тоже, просто она по цвету темнее», - добавили родители.

Об инциденте они сообщили в местный отдел образования. В ответ на обращение чиновники сообщили, что была проведена служебная проверка, которая установила, что были установлены отдельные факты инцидента.

«В действиях Макуровой О.В. выявлено дисциплинарное нарушение, выразившееся в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей», - цитирует «Вечерний Карпинск» официальный ответ, подписанный и.о. начальника отдела образования Евсеевой.

Сообщается, что с воспитательницей была проведена разъяснительная беседа и вынесено замечание. Макурова принесла извинения родителям.

«Дело-то не в извинениях. Просто шокирует сам факт! Как можно ребенка накормить с пола в принципе? Любого, хоть своего, хоть чужого», - отреагировали родители на извинения воспитателя.

Они добавили, что ребенок Макурову очень любит, а со стороны родителей к ней всегда было уважительное отношение.

В детском саду «Золотая рыбка» Макурова работала воспитателем с 2000 года. Сообщается, что за время работы она неоднократно получала награды разного уровня и у нее не было ни одного взыскания и замечания, а также конфликтных ситуаций с родителями.

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