В МИД РФ отреагировали на выступление оскорбившего Путина грузинского телеведущего

Российский МИД отреагировал на выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в своей авторской программе «P.S.» оскорбил президента России Владимира Путина.

«Это беда Грузии», - цитирует «Говорит Москва» официального представителя МИД Марию Захарову.

Георгий Габуния во время своей воскресной программы около полутора минут говорил оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Его поведение осудили власти Грузии, а местные жители вышли в знак протеста к зданию телеканала.

Телеканал «Рустави 2» прервал свое вещание на несколько часов. После скандала часть сотрудников телеканала уволились в знак протеста против поведения журналиста.