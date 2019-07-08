Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим

Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Так, оператор телеканала Леван Маргвелашвили, уходя с работы, бросил свою камеру у здания и в знак протеста против недостойного поведения журналиста на глазах у участников митинга порвал свою пресс-карту.

«У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли», - подчеркнул он.

Также ушел с работы Леван Ростомаули, который работал над сериалом «Подруги моей жены».

Во время воскресной программы "P.S" ведущий Георгий Габуния в течение полутора минут оскорблял президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей, используя ненормативную лексику.

Недостойное поведение журналиста осудили как официальные власти страны, так и оппозиция. У телеканала собрались демонстранты, они кидали в здание яйца и бутылки с водой, пытались проникнуть внутрь, а также потребовали уволить оскандалившегося ведущего.

Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия в эфире специального выпуска программы «Акценты недели» извинился за произошедшее. Он заявил, что поступок Габуния категорически неприемлем для канала. В отношении журналиста будет принято соответствующее решение.

Неэтичные заявления осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. Министерство иностранных сил страны расценило его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси.