В Московском регионе задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

В столичном регионе задержали лидера группы и шестерых ее участников, подозреваемых в организации незаконной миграции. В составе банды - двое федеральных государственных служащих одного из районных миграционных подразделений Подмосковья. Об этом сообщает МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали различные миграционные документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Документы злоумышленники изготавливали в офисах, которые арендовали в Москве и Видном.

Кроме того, отмечается, что во время обыска на квартирах, где проживали нарушители, удалось найти мобильные телефоны с соответствующей перепиской, уличающей их в содеянном. Так же изъяли иностранные паспорта, миграционные карты, штампы и печати госорганов.

Уголовное дело уже возбудили, сейчас следователи занимаются поиском других соучастников преступления.