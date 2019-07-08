В Минтрансе назвали условия для возобновления полетов грузинских авиакомпаний в РФ

С грузинских авиакомпаний будут сняты запреты на полеты в Россию только после полного погашения просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Минтранса РФ Александр Волков.

Он также отметил, что Грузия должна предоставить авиационным властям РФ программы авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines.

Президент России Владимир Путин подписал 21 июня указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Этим же указом глава государства поручил правительству принять меры по вывозу всех российских туристов из страны.

Запрет был введен на фоне акций протеста, которые прошли в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Российский политик открыл сессию Международной ассамблее православия, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных партий, которые организовали беспорядки на улицах грузинской столицы.