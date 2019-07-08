Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100

Крушение пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево не повлияло на потребность зарубежных, а также отечественных компаний в приобретении этих самолетов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты», - подчеркнул глава ведомства.

Он также считает, что проблема Sukhoi Superjet 100 в том, что он «находится в определенной очень узкой коммерческой нише».

В июне, после того, как Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад о расследовании катастрофы, Мантуров заявил, что в день крушения техника и системы лайнера сработали штатно.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск 5 мая. В самолет ударила молния и вывела из строя всю электронную систему, после чего летательный аппарат перешел в режим ручного управления.

Пилот вынужден был вернуться в аэропорт, но при приземлении лайнер загорелся. В огне погибли 41 из 78 человек, находившихся на борту.