Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 23

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 23 человек. В зоне подтопления ищут еще 8 человек.

«В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», - цитирует ТАСС представителя экстренных служб региона.

К подъему уровня рек в Приангарье привели проливные дожди. В регионе затоплено 98 населенных пунктов. Сильнее всего пострадал город Тулун. Проводится вакцинация жителей. Группировка военных эвакуирует пострадавших, обеспечивает их питанием, разбирает завалы и оказывает поддержку гражданским службам. В регион доставляют гуманитарную помощь. Жителям уже выдано порядка 70 тонн продуктов, 55 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн одежды и обуви.