Москву ждут циклон и пониженное атмосферное давление

В Москву придет циклон, который не позволит в ближайшие дни температуре воздуха значительно повыситься.



«Столичный регион оказался в теплой части Североатлантического циклона, центр которого располагается над Валдаем. Это облачный вихрь, с неустойчивой погодой и кратковременными дождями, а также температурным режимом на 2-3 градуса ниже нормы, обеспечит москвичей пониженным атмосферным давлением», - сообщила телеканалу «Звезда» ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

В столице атмосферное давление будет почти на десять единиц ниже нормы - составит 738 миллиметров ртутного столба - и будет незначительно снижаться, однако существенных изменений в течение недели не претерпит.

Синоптики отмечают, что само по себе оно не способно вызвать новых заболеваний, однако метеозависимым людям стоит быть внимательными.

Наиболее часто в такие дни обостряются сердечно-сосудистые заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.