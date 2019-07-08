СМИ: зарплата грузчиков в Шереметьево выросла до 200 тысяч рублей из-за коллапса с багажом

Аэропорт Шереметьево испытывает сложности при обработке багажа. В связи с этим, по данным «Ведомостей», руководство стало платить грузчикам по 200 тысяч рублей в месяц. Сообщается, что аэропорт проведет дополнительный набор персонала. Об этом, по информации газеты, на совещании в Минтрансе рассказал гендиректор Шереметьево Михаил Василенко.

По словам Василенко, пишут «Ведомости», в июне грузчики аэропорта могли заработать по 200-211 тысяч рублей, а операторы погрузчиков - до 290 тысяч. Однако не уточняется, все ли грузчики могли столько получить и из чего складывалась эта сумма: зарплата, бонусы, переработки.

По данным «Ведомостей», проблема с багажом у аэропорта возникла из-за недостатка грузчиков. После открытия нового терминала В, обработкой грузов занималась компания «Шереметьево Хэндлинг». Ряд ее руководителей уже уволен по результатам проверки комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным Минтранса, разрешить ситуацию с багажом в Шереметьево удастся к 15 августа. Сейчас ведется дополнительный набор персонала, добавляет издание. По информации «Ведомостей», планируется привлечь к работе в аэропорту еще 400 человек. Сообщается, что разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы.