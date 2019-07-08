В Тбилиси началась акция протеста из-за брани в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Жители Тбилиси собираются на акцию протеста после скандальной выходки журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире программы нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.

Участники протеста требуют увольнения ведущего. Они скандируют соответствующие лозунги.

Кадры с места публикуют местные СМИ. На них видно, что у здания телеканала собралось несколько десятков местных жителей, и люди только прибывают.

Накануне грузинский журналист Георгий Габуния Ранее начал свою программу с ругани на русском языке в адрес президента РФ. Власти Грузии резко осудили поведение журналиста, назвав произошедшее провокацией.