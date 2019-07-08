Посольство РФ в Мексике назвало причину недопуска россиян в страну

Россияне, которых накануне не допустили на территорию Мексики, могли иметь при себе подложные паспорта для въезда в страну. Об этом сообщается в заявлении российского дипведомства в Twitter.

«В Канкуне было отказано во въезде 14 гражданам с российскими паспортами, прибывшими чартерным рейсом авиакомпании Nordwind. Причина отказа - несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов», - говорится в сообщении посольства.

Российские граждане будут отправлены на родину ближайшим рейсом этой авиакомпании - сотрудники посольства занимаются этим вопросом.

Суммарно миграционная служба Мексики не пустила на территорию страны 24 россиянина. В ведомстве отметили, что граждане РФ не смогли подтвердить бронь отеля, а также предоставить билеты обратно. Девять человек уже отправили обратно.