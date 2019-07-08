«Враждебность к собственной стране»: мэр Тбилиси Каладзе о скандале на грузинском ТВ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал скандальный инцидент с ведущим одного из грузинских телеканалов, который нецензурно высказался в адрес Владимира Путина в эфире собственной передачи.

«Это называется просто - враждебность к собственной стране», - заявил Каладзе в Facebook.

Он призвал не игнорировать эту замаскированную под «патриотизм» провокацию.

«Мы уже один раз видели, до какого тяжелого положения довела враждебность этой политической силы страну. Этого нельзя допустить еще раз», - добавил мэр столицы.

Ранее сообщалось, что ведущий телекомпании «Рустави 2» начал авторскую программу с ругани на русском языке в адрес президента РФ. В свою очередь власти Грузии резко осудили выходку журналиста.