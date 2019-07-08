«Враждебность к собственной стране»: мэр Тбилиси Каладзе о скандале на грузинском ТВ
Мэр грузинской столицы осудил поступок журналиста и назвал произошедшее провокацией.
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал скандальный инцидент с ведущим одного из грузинских телеканалов, который нецензурно высказался в адрес Владимира Путина в эфире собственной передачи.
«Это называется просто - враждебность к собственной стране», - заявил Каладзе в Facebook.
Он призвал не игнорировать эту замаскированную под «патриотизм» провокацию.
«Мы уже один раз видели, до какого тяжелого положения довела враждебность этой политической силы страну. Этого нельзя допустить еще раз», - добавил мэр столицы.
Ранее сообщалось, что ведущий телекомпании «Рустави 2» начал авторскую программу с ругани на русском языке в адрес президента РФ. В свою очередь власти Грузии резко осудили выходку журналиста.