Взрыв на азотном заводе произошел в Турции
На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала.
© Видео: Onder Algedik, kamil7171u, Twitter © Фото: Onder Algedik, kamil7171u, Twitter
Взрыв на азотном заводе прогремел в это воскресенье на западе Турции. По данным очевидцев, ЧП произошло в провинции Кютахья.
На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала. На место взрыва прибыли сотрудники полиции, скорая помощь, а также пожарная служба. Пока масштаб происшествия неизвестен, пишет NTV.
Пользователи Twitter стали выкладывать видео, на которых видны густые клубы оранжевого дыма над заводом и проходящей рядом трассой.