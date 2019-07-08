Взрыв на азотном заводе произошел в Турции

Взрыв на азотном заводе прогремел в это воскресенье на западе Турции. По данным очевидцев, ЧП произошло в провинции Кютахья.

На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала. На место взрыва прибыли сотрудники полиции, скорая помощь, а также пожарная служба. Пока масштаб происшествия неизвестен, пишет NTV.

Пользователи Twitter стали выкладывать видео, на которых видны густые клубы оранжевого дыма над заводом и проходящей рядом трассой.