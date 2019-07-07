Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач развеял популярные мифы о лечении солнечных ожогов

Вера Чернышева
09:49 07.07.2019
Он рассказал, как нужно загорать и лечить повреждения кожи правильно
Врач развеял популярные мифы о лечении солнечных ожогов
© Фото: Ken Ross ZUMAPRESS.com Globallookpress

Солнечные ожоги не стоит намазывать сметаной и подсолнечным маслом, а риск получить их зимой немногим меньше, чем летом. Дерматолог из Альбертского университета в Канаде Роберт Гниацки опроверг популярные мифы о загаре и рассказал, как правильно лечить ожоги и предотвращать их появление.

Вероятность получить ожог увеличивается, если перед выходом на солнце съесть лайм, морковь, сельдерей, укроп или другие продукты с содержанием вещества фурокумарина, которое делает кожу более чувствительной к ультрафиолету, пишет со ссылкой на доктора издание Medicalxpress. Наносить солнцезащитный крем тоже нужно правильно: при использовании средства с оксидом титана или цинка на коже должен оставаться белесый оттенок. Фактор защиты нужен не менее 20, а после выхода из воды следует наносить крем повторно. Гниацки советует остерегаться средств с содержанием оксибензона, так как влияние этого вещества на организм еще недостаточно изучено. По мнению ученого, людям также не стоит спать на пляже и помнить о существующем риске даже солнечным днем посреди зимы.

«Краткосрочные последствия ожогов незначительны и, как правило, с ними можно справиться дома. Но долгосрочные могут быть очень серьезны: так, солнечный ожог, особенно если он получен в детстве, наносит непоправимый ущерб коже и может обернуться раком через 20-30 лет. Кожа запомнит его навсегда», - говорит дерматолог.

Если солнечный ожог уже получен, не стоит пытаться вылечить его домашними методами: например, при помощи молочных продуктов, растительного масла или сока лимона. По словам ученого, все эти способы неэффективны, а некоторые из них и вовсе могут быть вредны. Вместо этого Гниацки рекомендует охладить кожу влажной тканью, затем нанести увлажняющий крем без отдушки или средство с содержанием гидрокортизона. Ученый также советует пить много воды, а боль утолять ибупрофеном. При появлении маленьких пузырьков следует смазывать их антибиотиками, чтобы не занести инфекцию. Если образовались большие волдыри и появилась рвота, необходимо обратиться к врачу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата07.07.2019, 05:00
Военные инженеры и химики помогают фермерам в восстановлении в Иркутской области
Дата07.07.2019, 10:02
Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.07.2019, 09:44
Западные СМИ оценили новейший российский Су-57
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:35 В стране и мире
Видео
В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
10:30 Эксклюзив
Видео
«Сидел за столом, ел наш виноград»: жительница Степановки рассказала, как в ее доме поселился Ярош
08:46 В стране и мире
Видео
В Челябинске такси протаранило остановку с людьми
07:51 Армия
Видео
Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»
07:39 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва бензовоза в Свердловской области увеличилось до четырех
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач развеял популярные мифы о лечении солнечных ожогов
Видео
Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей Сети
Видео
Обстрелянная машина взорвалась фейерверками в США: видео
Видео
50 оттенков Зеленского: кривляния президента Украины озадачили Сеть
В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии
Видео
Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.