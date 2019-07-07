Врач развеял популярные мифы о лечении солнечных ожогов

Солнечные ожоги не стоит намазывать сметаной и подсолнечным маслом, а риск получить их зимой немногим меньше, чем летом. Дерматолог из Альбертского университета в Канаде Роберт Гниацки опроверг популярные мифы о загаре и рассказал, как правильно лечить ожоги и предотвращать их появление.

Вероятность получить ожог увеличивается, если перед выходом на солнце съесть лайм, морковь, сельдерей, укроп или другие продукты с содержанием вещества фурокумарина, которое делает кожу более чувствительной к ультрафиолету, пишет со ссылкой на доктора издание Medicalxpress. Наносить солнцезащитный крем тоже нужно правильно: при использовании средства с оксидом титана или цинка на коже должен оставаться белесый оттенок. Фактор защиты нужен не менее 20, а после выхода из воды следует наносить крем повторно. Гниацки советует остерегаться средств с содержанием оксибензона, так как влияние этого вещества на организм еще недостаточно изучено. По мнению ученого, людям также не стоит спать на пляже и помнить о существующем риске даже солнечным днем посреди зимы.

«Краткосрочные последствия ожогов незначительны и, как правило, с ними можно справиться дома. Но долгосрочные могут быть очень серьезны: так, солнечный ожог, особенно если он получен в детстве, наносит непоправимый ущерб коже и может обернуться раком через 20-30 лет. Кожа запомнит его навсегда», - говорит дерматолог.

Если солнечный ожог уже получен, не стоит пытаться вылечить его домашними методами: например, при помощи молочных продуктов, растительного масла или сока лимона. По словам ученого, все эти способы неэффективны, а некоторые из них и вовсе могут быть вредны. Вместо этого Гниацки рекомендует охладить кожу влажной тканью, затем нанести увлажняющий крем без отдушки или средство с содержанием гидрокортизона. Ученый также советует пить много воды, а боль утолять ибупрофеном. При появлении маленьких пузырьков следует смазывать их антибиотиками, чтобы не занести инфекцию. Если образовались большие волдыри и появилась рвота, необходимо обратиться к врачу.