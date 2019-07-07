В результате взрыва в Афганистане погибли не менее 12 человек

В Афганистане в городе Газни прогремел взрыв. По данным агентства «Пажвак», жертвами инцидента стали не менее 12 человек, еще как минимум 43 человека получили ранения.

Местные правоохранительные органы предполагают, что это был теракт, однако к настоящему моменту ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Отмечается, что среди погибших как минимум восемь силовиков.