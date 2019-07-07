Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В результате взрыва в Афганистане погибли не менее 12 человек

Роман Захаров
09:33 07.07.2019
Среди погибших как минимум восемь силовиков.
В результате взрыва в Афганистане погибли не менее 12 человек
© Фото: sadat1359, twitter

В Афганистане в городе Газни прогремел взрыв. По данным агентства «Пажвак», жертвами инцидента стали не менее 12 человек, еще как минимум 43 человека получили ранения.

Местные правоохранительные органы предполагают, что это был теракт, однако к настоящему моменту ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Отмечается, что среди погибших как минимум восемь силовиков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата07.07.2019, 05:00
Военные инженеры и химики помогают фермерам в восстановлении в Иркутской области
Дата06.07.2019, 21:16
«Локомотив» завоевал Суперкубок России
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.07.2019, 07:49
Иркутский авиазавод создаст два опытных самолета МС-21
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:46 В стране и мире
Видео
В Челябинске такси протаранило остановку с людьми
07:51 Армия
Видео
Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»
07:39 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва бензовоза под Свердловском увеличилось до четырех
04:50 В стране и мире
Задержанных в Мексике россиян выслали из страны
03:45 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ДТП с бензовозом под Екатеринбургом
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей Сети
Видео
Обстрелянная машина взорвалась фейерверками в США: видео
Видео
50 оттенков Зеленского: кривляния президента Украины озадачили Сеть
В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии
Видео
Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов
Видео
В Красноярском крае жуки-усачи «захватили» целый город: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.