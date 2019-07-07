В США задержан друг Трампа и Клинтона по обвинению в торговле людьми

Полиция Нью-Йорка арестовала американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом пишет The New York Times.

Эпштейн был арестован после того, как его самолет, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Перед судом бизнесмен предстанет в понедельник, 8 июля.

По информации издания, раньше Эпштейн имел тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Миллиардер также хорошо общался с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.

Агентство Associated Press, в свою очередь, пишет, что арест Джеффри Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое имело место в 2007-2008 годах. Миллиардера тогда обвиняли в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году он признался, что привлекал несовершеннолетних к занятию проституцией. За это Эпштейн провел в заключении около 13 месяцев.