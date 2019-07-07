В Челябинске такси протаранило остановку с людьми

В Челябинске такси пролетело на красный свет и врезалось в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как пишет «74.ru», авария произошла вечером в субботу, 6 июля. По словам очевидцев, такси двигалось со скоростью более 100 км/час и пыталось проскочить на красный свет, однако столкнулось с другой машиной. После удара автомобиль такси выбросило на остановку общественного транспорта.

На место инцидента прибыли несколько карет скорой помощи. Двоим пострадавшим врачи помогли на месте, двоим потребовалась госпитализация.

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.