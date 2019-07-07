Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей Сети

Житель США напугал своих подписчиков в Twitter, опубликовав видео упавшего с окна паука. При приземлении на пол членистоногое растеряло десятки своих детей.

Американец по имени Коди из штата Миссури снял видео с огромной паучихой, ползающей по его окну. Пользователям соцсети он посоветовал посмотреть ролик до конца. Оказалось, что через некоторое время животное падает вниз, а по полу разбегаются десятки маленьких паучков, которые до этого сидели на спине у матери.

В комментариях пользователи испытали настоящий ужас от увиденного. Они также опознали вид членистоногого – паук-волк. Такие пауки живут по одиночке на травянистых лугах и лесах, но порой забредают в жилища людей. Укусы пауков-волков не опасны, однако иногда могут вызывать покраснение и зуд.