Число жертв взрыва бензовоза под Свердловском увеличилось до четырех

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли четыре человека. Об этом сообщил глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

«Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четыре человека погибли», - сказал он.

По словам Устинова, в настоящий момент в Центральной городской больнице города Краснотурьинска находятся четыре человека. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Инцидент произошел 7 июля в 00:15 по местному времени (6 июля в 22:15 по Москве) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. По информации ГУ МВД по области, водитель бензовоза «погрузил на верх цистерны порядка семи человек - туристов». В результате он не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет, после чего машина загорелась и последовал взрыв. Правоохранители отмечают, что водитель бензовоза был пьян.