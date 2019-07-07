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Москалькова заявила о необходимости скорейшего принятия закона о противодействии насилию в семье

Роман Захаров
07:16 07.07.2019
По мнению омбудсмена, история с избитой в Ингушетии девочкой в очередной раз доказывает необходимость принятия такого закона.
Москалькова заявила о необходимости скорейшего принятия закона о противодействии насилию в семье
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что нужно как можно скорее разработать законопроект о противодействии насилию в семье. Об этом она заявила, комментируя резонансный случай с избиением девочки в Ингушетии.

Омбудсмен при этом пообещала содействовать принятию данного проекта закона.

«Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона», - заявила правозащитница.

По мнению Москальковой, история этой девочки в очередной раз подвигает общество «к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона РФ о противодействии насилию в семье».

Напомним, в минувший четверг, 4 июля, в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка в очень тяжелом состоянии. У ребенка были диагностированы открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Из-за тяжелого состояния малышки было принято решение о ее переводе в клинику в Москве. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Главной подозреваемой в нанесении телесных повреждений стала 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ребенку тетей со стороны отца. В настоящий момент женщина взята под стражу.

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