Москалькова заявила о необходимости скорейшего принятия закона о противодействии насилию в семье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что нужно как можно скорее разработать законопроект о противодействии насилию в семье. Об этом она заявила, комментируя резонансный случай с избиением девочки в Ингушетии.

Омбудсмен при этом пообещала содействовать принятию данного проекта закона.

«Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона», - заявила правозащитница.

По мнению Москальковой, история этой девочки в очередной раз подвигает общество «к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона РФ о противодействии насилию в семье».

Напомним, в минувший четверг, 4 июля, в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка в очень тяжелом состоянии. У ребенка были диагностированы открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Из-за тяжелого состояния малышки было принято решение о ее переводе в клинику в Москве. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Главной подозреваемой в нанесении телесных повреждений стала 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ребенку тетей со стороны отца. В настоящий момент женщина взята под стражу.