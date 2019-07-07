В дома жителей Тулуна возвращается водоснабжение

В Тулуне Иркутской области заработал ранее затопленный водозаборный узел. Водоснабжение вернулось в некоторые дома населенного пункта.

«Воду уже подают, но не во все микрорайоны пока», - пояснила собеседница ТАСС в городском управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Тулун остается единственным населенным пунктом в Иркутской области, откуда еще не ушла вода. На утро 7 июля в городе затоплены 224 жилых дома с населением в 560 человек.

Сильный паводок начался в Иркутской области в конце июня. Всего оказались затоплены более десяти тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Наводнение унесло жизни 22 человек, 410 пострадали. Спасатели также разыскивают 11 человек, которые числятся пропавшими без вести. Уровень воды в реках Приангарья постепенно снижается.