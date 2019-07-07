«Некомпетентный и небезопасный»: раскрыто содержание тайных писем британского посла о Трампе

Британский посол в США Ким Дэррок в своих письмах, которые он отправлял во внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства, заявлял, что, по его мнению, администрация американского президента Дональда Трампа является «некомпетентной и беспомощной». Эти утверждения были приведены в статье Daily Mail. Позже источник в правительстве Великобритании подтвердил подлинность соответствующих посланий телекомпании CNN.

Как пишет издание, дипломат называл американского лидера «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным», а также заявлял, что карьера Дональда Трампа «может завершиться позорно». Помимо этого, британский посол сравнивал конфликты в Белом доме с «драками на ножах».

В то же время, Дэррок в своих письмах допускал, что Трампа могут переизбрать на второй президентский срок.