Стиви Уандер объявил поклонникам о сложном заболевании во время выступления

Американский певец Стиви Уандер шокировал поклонников, объявив о предстоящей операции по пересадки почки прямо во время выступления. Исполнитель сделал признание на летнем музыкальном фестивале в Лондоне 6 июля.

«Я собираюсь сделать операцию по трансплантации почки в сентябре этого года. Но все хорошо, все хорошо, все хорошо. У меня есть донор. Я хочу, чтобы вы знали, что я пришел сюда, чтобы подарить вам свою любовь, и спасибо вам за вашу любовь. Не слушайте никаких слухов, со мной все хорошо, договорились?», – обратился к фанатам Уандер.

Зрители отреагировали на заявление артиста аплодисментами. По словам Уандера, из-за операции ему придется прервать турне – он успеет дать еще три концерта.

Ранее появились слухи, что певец находится на диализе, напоминает портал TMZ. Источники, близкие к исполнителю, заявляли, что он борется со «сложной, но решаемой» проблемой со здоровьем. Они также сообщили, что в последнее время певец путешествовал в сопровождении медицинской команды.