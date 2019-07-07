Исследование: более 90% граждан Украины перешли в режим экономии

Украинские граждане начали больше экономить в связи со сложным материальным положением. Об этом пишет издание «Сегодня», ссылаясь на результаты опроса Research & Branding Group.

Согласно проведенному опросу, в режим экономии перешли подавляющее большинство жителей Украины, а именно 91%.

«Среднестатистическая семья экономит примерно по четырем-пяти статьям семейного бюджета», - сказано в исследовании.

Большая часть опрошенных (54%) признались, что они ограничивают себя в отдыхе во время отпуска. Траты на одежду и обувь уменьшили 52% респондентов. На продуктах экономят 48% украинцев, а на коммунальных платежах - 39%.

В исследовании отмечается, что чаще всего экономить вынуждены люди пожилого возраста.

Опрос был проведен с 21 по 30 мая 2019 года, в нем участвовали более двух тысяч граждан Украины.