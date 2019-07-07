Обстрелянная машина взорвалась фейерверками в США: видео

В Хьюстоне, поздним вечером, два водителя что-то не поделили на дороге. Между мужчинами разгорелся спор, который закончился тем, что один из них вытащил в качестве аргумента пистолет. Второй попытался скрыться бегством и уехать на машине, в которой сидела его семья. Но владелец оружия не успокоился и начал палить вдогонку.

В багажнике машины лежали фейерверки, которые семейство купила для праздника. По предварительной версии, озвученной шерифом округа Харрис, одна из пуль попала в салют, после чего тот начал взрываться прямо в автомобиле.

«В машине находились дети, в возрасте одного года и двух лет. Они и их отец сильно обгорели», - приводят слова шерифа Daily Mail.

Семья была срочно госпитализирована. Медики рассматривают состояние пострадавших, как стабильное.