Селфи на скорости 2000 км/ч: французский пилот сделал фото в небе из кабины Су-30МКИ

Пилот ВВС Франции сделал необычное фото: во время пилотирования индийского истребителя Су-30МКИ на французско-индийских учениях «Гаруда VI» ему удалось сделать селфи прямо в небе.

Французский пилот получил возможность освоить управление истребителем и решил не терять времени даром, а пилот из Индии смог управлять французским Rafale. Своеобразный обмен самолетами является одним из этапов учений: индийские летчики во время остальных эпизодов учений управляют Су-30МКИ, а французские - истребителями Rafael.

На фото пилот ВВС Франции запечатлел себя в кабине Су-30МКИ. Рядом с ним летит его коллега из Индии на французском самолете Rafale, уточняет The Daily Star. Кадры из кабины пилота были опубликованы в социальной сети Twitter.

Во время двухнедельных учений французские и индийские пилоты совершенствуют свои навыки. Мероприятие проходит в период с 1 по 12 июля, а его участниками стали 120 пилотов и летчиков.