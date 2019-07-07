Великобритания выделит миллионы для борьбы с «ложными новостями» в Европе

Великобритания намерена выделить 18 миллионов фунтов стерлингов, или почти 22,5 миллиона долларов, для борьбы «с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах». Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел.

В заявлении уточняется, что денежные средств будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в ближайшие три года.

«В ситуации, когда лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общества», - цитирует главу МИД Великобритании Джереми Хант РИА Новости.

Хант подчеркнул, что объявление о выделении средств поддержит журналистов, которые работают «в некоторых из наиболее репрессивных обществ, и активизирует атаку против фейковых новостей».

Вместе с тем глава МИД Великобритании отметил, что его целью на предстоящей Глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10 и 11 июля, является работа с коллегами для согласования способа защиты свободы средств массовой информации и установления цены для тех, кто «нарушает ее».