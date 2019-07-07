Число пострадавших при ДТП с бензовозом под Екатеринбургом выросло до 7 человек

Число пострадавших при взрыве бензовоза в Свердловской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, среди пострадавших - подросток 2005 года рождения, а также пять мужчин и женщина.

Также известно, что подросток был экстренно госпитализирован вертолетом в Екатеринбург. Там ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, правоохранителям удалось установить личности погибших: ими оказались мужчина 1968 года рождения из Карпинска и женщина 1976 года рождения из Краснотурьинска.

В настоящее время устанавливается личность третьего погибшего мужчины. Водителю, который был за рулем бензовоза, госпитализация не потребовалась. По данным правоохранителей, мужчина вел транспорт в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 7 июля в 00:15 по местному времени (22:15 по Москве) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. По предварительной информации, жертвами аварии стали три человека, еще шестеро пострадали - они были госпитализированы.

В ГУ МВД по области добавили, что водитель бензовоза «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек - туристов». В результате он не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет, после чего машина загорелась и последовал взрыв.