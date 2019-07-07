В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль

В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.

По словам женщины, в салоне джипа взорвался аккумулятор у iPhone. Интересно, что владелица поменяла батарею совсем недавно, купив ее в популярном интернет-магазине, пишет Daily Mail.

В результате салон автомобиля полностью выгорел, к счастью, никто не пострадал. По мнению сотрудников экстренных служб, приехавших по вызову, последствия взрыва могли оказаться куда печальнее, если бы в машине были открыты окна.

Ранее стало известно о взрыве аккумулятора у MacBook Pro, которые Apple начала отзывать с июня из-за неисправности батареи, представляющей угрозу пожарной безопасности.